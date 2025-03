La Fiorentina tornerà in campo domenica per l'importantissima sfida contro l'Atalanta in campionato. Quella con gli orobici è sempre stata una partita contraddistinta da grande grinta in campo e da qualche tensione e per questo sarà importante capire quale fischietto sceglierà di designare Gianluca Rocchi. Lo abbiamo chiesto all'esperto arbitrale Simone Pagnini: