La Fiorentina si aggrappa alla Conference. Vietato sbagliare a Vienna

La Fiorentina si aggrappa alla Conference. Quella che è stata casa sua in queste stagioni e porto sicuro per i risultati adesso deve aiutare una volta di più Pioli e i suoi ragazzi nell'appuntamento contro il Rapid Vienna di questa sera. La crisi in campionato parla chiaro e l'assenza di formazioni davvero fuori portata nel torneo può far sperare i viola, che però devono rispondere presente.

Rapid in difficoltà

Al Franchi, spiega La Gazzetta dello Sport, arriverà un Rapid in flessione e che a differenza dei viola ha perso la prima in Conference (male) e non ha bomber Mbuyi. Anche Pioli farà di necessità virtù rinunciando a Kean e Gosens in maniera obbligata ma non solo. Pioli ha fatto capire che lo spogliatoio è unito, ma la risposta va data sul campo visto il calendario difficile in A: dopo l'Europa ci saranno Bologna e Inter con il Lecce prima della pausa.