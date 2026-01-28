La dinastia Commisso continua: Giuseppe è il nuovo presidente della Fiorentina

La nomina di Giuseppe Commisso

Redazione VN 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 07:12)

La Fiorentina ha ufficializzato un passaggio chiaro e simbolico nella propria governance: Giuseppe B. Commisso è stato nominato nuovo presidente del club, dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo nella dirigenza. Contestualmente, Catherine Commisso è entrata nel Consiglio di Amministrazione. La società viola ribadisce così una visione di lungo periodo fondata su stabilità, sostenibilità e rafforzamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

La nomina arriva a pochi giorni dalla scomparsa di Rocco Commisso e rappresenta una vera assunzione di responsabilità da parte della famiglia, nel segno della continuità. Durante la messa di suffragio nel Duomo di Firenze, Catherine Commisso ha sottolineato l’amore del marito per la Fiorentina e per la città, assicurando che lei e la famiglia porteranno avanti il progetto iniziato da Rocco con la stessa determinazione e lo stesso affetto, trasformando il ricordo in un impegno concreto.

Giuseppe Commisso, classe 1981, ingegnere civile e amministratore delegato di Mediacom, ha vissuto la sua prima partita da presidente ribadendo il sostegno alla struttura manageriale esistente e ringraziando la madre per il ruolo assunto nel CdA. Ha dichiarato di voler proseguire l’eredità e la visione del padre, nel rispetto dei valori, della storia del club e del legame con tifosi e città. Alla nuova dirigenza sono arrivati anche gli auguri di buon lavoro della sindaca di Firenze, a conferma dell’importanza istituzionale del passaggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.