La Dea torna al lavoro a Zingonia: focus sulla Fiorentina. Il punto

Le ultima da Zingonia in vista della sfida contro la Fiorentina
Seduta di allenamento pomeridiana al Centro Bortolotti di Zingonia: dopo il giorno di riposo concesso da Palladino in seguito all’ottima prestazione in Champions, la Dea ha iniziato a concentrarsi sulla sfida con la Fiorentina. Giorgio Scalvini ha svolto lavoro individuale, proseguendo il percorso di recupero dal risentimento muscolare all’adduttore destro. Terapie anche per Bakker.

Tutto il resto del gruppo nerazzurro era invece regolarmente a disposizione e ha lavorato insieme sotto lo sguardo di Palladino. La ripresa degli allenamenti è fissata per questo pomeriggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

