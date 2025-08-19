La Conference è già qui, obiettivo chiudere la pratica all’andata

La Fiorentina torna a giocare in Europa, in quella Conference League che è di fatto ormai un po' il giardino di casa dei viola. E il calendario mette subito di fronte ai viola quattro partite in dieci giorni belle toste e interessanti. Giovedì ci sarà la partita di andata del play-off contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr e Stefano Pioli ha un input chiaro: rispettare il pronostico e chiudere il prima possibile la pratica, possibilmente già all'andata. Obiettivo dare spazio ad altri interpreti nei secondi 90' (sfruttando anche la lista) e far entrare tutti in condizione. Di fatto, quindi, già subito servirà una Fiorentina convincente e solida.
Giovedì torna l'Europa e la Fiorentina ha le idee chiare. Chiudere subito la pratica con il Polissya nella partita di andata.
Tridente pesante—
Repubblica ha pochi dubbi: i viola schiereranno da subito il tridente pesante, con Dzeko - a caccia ancora della condizione migliore - insieme a Gudmundsson e Kean. C'è chi è ancora un po' indietro, ma le rotazioni servono anche a questo.
