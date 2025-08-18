Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri

altri campionati

Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri

Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri - immagine 1
Ecco la lista ufficiale dei calciatori viola che potranno giocare i playoff di Conference League con il Polissya
Redazione VN

È appena stata diramata da Stefano Pioli la lista ufficiali dei calciatori che potranno essere schierati nelle gare dei playoff di Conference League con il Polissya. Sorpresa Sabiri che viene inserito in lista, per il resto nessuna assenza particolare. Nella lista B presenti Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli e Martinelli. Qui sotto la foto con l'elenco completo:

Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri - immagine 1
Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri
Leggi i
commenti
Altri campionati: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA