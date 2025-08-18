Conference League, ecco la lista della Fiorentina: sorpresa Sabiri

È appena stata diramata da Stefano Pioli la lista ufficiali dei calciatori che potranno essere schierati nelle gare dei playoff di Conference League con il Polissya. Sorpresa Sabiri che viene inserito in lista, per il resto nessuna assenza particolare. Nella lista B presenti Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli e Martinelli. Qui sotto la foto con l'elenco completo:
