La cessione di Biraghi al Napoli potrebbe portare in viola Folorunsho. Lo scenario

I suoi numeri

Folorunsho la scorsa estate è stato molto vicino al trasferimento alla Lazio. E proprio i numeri di questa stagione testimoniano come non sia al centro del progetto di Antonio Conte. Con la maglia azzurra ha disputato soltanto 103' in stagione, frutto di 6 presenze in Serie A e una in Coppa Italia. Guardando solo al campionato italiano i minuti sono solo 31: 17' contro la Juventus il 21 settembre da ala sinistra, 5' con il Lecce, 1' con Milan e Lazio, 4' con la Roma e 3' contro il Torino, insomma numeri non da capogiro, soprattutto se confrontati con quelli della stagione precedente a Verona. Stagione che lo ha visto anche giocare in nazionale italiana e che ha chiuso con 34 partite, 5 gol e un solo assist. A Verona ha ricoperto addirittura 6 ruoli: dal trequartista al mediano, passando per ala sinistra e centrocampista centrale. Insomma un tuttofare, come in questa stagione lo è stato Bove