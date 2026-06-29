Luca Koleosho è l’obiettivo principale della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno italoamericano è considerato dalla dirigenza un profilo ideale per alzare il livello sulle corsie d’attacco.
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Koleosho in cima alla lista viola: dalla Serie A le alternative per l’attacco
Koleosho primo obiettivo per l’attacco della Fiorentina: il Burnley chiede circa 10 milioni. Sullo sfondo Volpato e Laurienté.
Il club viola è in attesa di conoscere la volontà del giocatore, che sta valutando diverse opzioni per il proprio futuro. Il Burnley, proprietario del suo cartellino, potrebbe accontentarsi di circa 10 milioni di euro, nonostante il contratto in essere fino al 2029.
La Fiorentina ha già pronta una proposta contrattuale quinquennale, segnale della forte intenzione di chiudere l’operazione.
Resta comunque aperto il ventaglio delle alternative: tra i nomi seguiti ci sono anche Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi del Sassuolo, considerati soluzioni meno probabili ma ancora sullo sfondo.
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