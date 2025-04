Kean tra i più performanti attaccanti del pianeta. Numeri da urlo per l’ex Juve

Fisicamente al top

Non è solo sotto il piano tecnico che Moise Kean possa avvicinarsi a nomi del calibro di quelli appena citati, ma anche sotto il piano fisico. Infatti per duelli aerei tentati viene battuto dal solo Haaland (94 a 82 per il norvegese, che ne ha vinti 49 duelli contro i 42 di Kean) ed è leader per falli commessi (33) e falli subiti (45); In Italia Kean è stato protagonista di ben 292 duelli, 132 dei quali vinti (45%): Lukaku, ad esempio, ne ha fronteggiati 197 e vinti 70 (35%). Tutto unito al suo atteggiamento "da campetto", come dichiarato dallo stesso bomber durante un'intervista a DAZN e alle movenze in campo che uniscono il basket americano al wrestling passando per la cultura musicale, fanno di lui un personaggio unico e un calciatore di livello stellare. Lo riporta il Corriere Fiorentino