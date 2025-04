Rocco vuole tenere Kean. Al via i tentativi per cambiare le carte in tavola

Adesso il primo obiettivo è legato ai successi della squadra e al raggiungimento di un posto molto alto in campionato e di una finale di Conference. Kean non si farà distrarre dalle voci di mercato, anche perché in caso una squadra arrivasse a pagare la clausola in estate l'ultima parola sarebbe proprio la sua.

La Fiorentina nelle prossime settimane proverà a mischiare le carte, magari ritoccando lo stipendio (2,2 milioni a stagione al momento) e togliendo o alzando la clausola. La buona notizia, si fa per dire, è che almeno in questo caso la Juventus si può escludere dalla corsa al proprio ex giocatore, in più Kean ha già fatto esperienze importanti in Europa, non sbaglierà un salto così importante. Nell'anno che porta la Mondiale il suo obiettivo sarà quello di giocare con continuità e alla Fiorentina troverebbe una porta spalancata. Adesso starà a Rocco Commisso coccolarlo per bene, prima dell'inizio di luglio. Lo riporta La Nazione