Graziani su Kean: “A Firenze ambiente ideale, ha trovato il suo habitat”

Intervenuto a Sport Mediaset, l'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato così dell'esperienza di Moise Kean alla Fiorentina: "Ha trovato casa, un ambiente ideale che gli vuole bene. Tutti lo stimano, ha trovato il suo habitat, speriamo che mantenga questo livello perché sta facendo qualcosa di straordinario quest'anno". Poi ricorda: "La prima volta che lo vidi giocare a diciotto anni dissi che la Juve aveva trovato il centravanti per i prossimi dieci anni. Non è andata così, un po' per colpa sua, un po' forse perché è stato gestito male. Ora si è ritrovato, speriamo continui a fare così bene per la Fiorentina e per la Nazionale".