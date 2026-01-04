Kean titolare?, CorFio: “Vanoli rischierebbe la ribellione dei compagni”

Ieri Moise Kean è rientrato al Viola Park.Il Corriere Fiorentino si sofferma proprio sull'attaccante della Fiorentina, destinato alla panchina:
In attacco dovrebbe giocare Piccoli, una grande chance per lui che ha segnato solo un gol in 13 partite di serie A e soprattutto ne ha sbagliati due clamorosi con Atalanta e Parma. Kean si è presentato al Viola Park solo ieri dopo un permesso accordato dalla società per problemi personali. Non sindachiamo sui motivi che hanno spinto il centravanti a stare lontano dalla squadra, ma è difficile immaginare che l’allenatore possa mandarlo subito in campo rischiando la ribellione dei compagni, rimasti invece in ritiro sin dal primo dell’anno. Kean potrebbe essere la carta della disperazione: speriamo non ce ne sia bisogno.
