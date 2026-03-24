La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla Nazionale italiana, in particolare sulle gerarchie dell'attacco. Sulla carta, la coppia Kean-Retegui sarebbe quella titolare ma l'exploit di Pio Esposito potrebbe cambiare tutto. L'attaccante della Fiorentina rischia di perdere il posto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Kean, perdi il posto? Gazzetta: “Perso il confronto con Pio, che gol sbagliato!”
Gazzetta dello Sport
Kean, perdi il posto? Gazzetta: “Perso il confronto con Pio, che gol sbagliato!”
La Gazzetta dello Sport su Moise Kean e Pio Esposito
Nella teoria la coppia titolare è composta da Kean e Retegui, che nella nuova gestione ha prodotto 9 reti durante il girone mondiale meritando rispetto e insistenza. Nella pratica il commissario tecnico è rimasto incantato dai progressi del giovanotto della compagnia, soprattutto nella continuità di rendimento dentro alla partita, e sarebbe felice di trovargli un posto in squadra. Kean ha già perso il confronto diretto allo stadio Franchi, durante Fiorentina-Inter, perché a differenza del centravanti avversario ha sbagliato un gol che nei tempi migliori non avrebbe mai fallito. È appena rientrato da un infortunio e non sembra ancora in condizioni scintillanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA