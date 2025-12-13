Kean-Gudmundsson, Vanoli ci scommette. Nazione: “Così si salva la Fiorentina”

Nazione e il tandem Kean-Gudmundsson

13 dicembre 2025

La vittoria europea contro la Dinamo Kiev ha lasciato in eredità segnali incoraggianti, soprattutto da Moise Kean, tornato a mostrare sprazzi del suo vero potenziale. Non basta ancora per parlare di svolta definitiva, ma la speranza di rivedere il miglior Kean contro il Verona è ora più concreta. Per la Fiorentina è fondamentale mettersi alle spalle la gara con il Sassuolo, segnata dall’episodio del rigore che aveva inciso negativamente sul rendimento dell’attaccante e, di riflesso, sull’intera squadra.

In Conference Kean è apparso finalmente centrale: un gol, un’altra occasione determinante per il raddoppio di Gudmundsson e tanto lavoro per i compagni. Anche le tensioni interne sembrano superate, come suggeriscono il clima ritrovato e la fascia da capitano indossata nel finale, simbolo di responsabilità e fiducia. Le sue parole nel post partita confermano un atteggiamento più sereno e consapevole del proprio ruolo all’interno del gruppo.

Accanto a lui, decisivo anche l’impatto di Albert Gudmundsson, entrato con personalità e autore del gol vittoria. Vanoli si affida a entrambi per provare a uscire dal tunnel anche in campionato, con l’idea che la soluzione offensiva vista giovedì possa esaltarne le qualità. Kean e Gudmundsson, la coppia chiamata a trascinare la Fiorentina, torneranno insieme dal primo minuto contro il Verona: il loro potenziale è alto, il tempo per incidere c’è ancora, ma ora la differenza non è più un’opzione, bensì una necessità. Lo scrive la Nazione.