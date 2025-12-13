Gazzetta: “Vanoli ha ritrovato Kean. Moise è tornato a essere leader”

Viola News
Vanoli può sorridere, Moise Kean è tornato
La gara di giovedì contro la Dinamo Kiev potrebbe rivelarsi irrilevante oppure diventare la svolta tanto attesa della stagione viola. La vittoria europea, infatti, oscilla tra l’essere archiviata come successo contro un avversario inferiore e l’essere ricordata come la scintilla capace di riaccendere la Fiorentina. Un primo verdetto arriverà già domani, nel delicatissimo scontro salvezza contro il Verona.

Tra gli aspetti positivi emersi spiccano un approccio iniziale più convinto, la capacità di reagire agli episodi negativi senza abbattersi, l’apertura a un nuovo modulo e segnali incoraggianti dal reparto offensivo. Tutti elementi che potrebbero avere ricadute anche in campionato, dando maggiore fiducia a un gruppo che nelle ultime settimane aveva mostrato fragilità soprattutto mentale.

In particolare, conforta la crescita degli attaccanti: Kean e Gudmundsson sono andati a segno, Dzeko è apparso più incisivo e Kouamé ha offerto un contributo generoso. Il gol di Kean, atteso e liberatorio, può rappresentare una svolta personale dopo un periodo di imprecisione sotto porta. La sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco e di attaccare continuamente la profondità resta una risorsa importante, e il ritrovato sorriso potrebbe renderlo più leggero e decisivo già dalla prossima sfida. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

