Gazzetta: “Vanoli ha ritrovato Kean. Moise è tornato a essere leader”

In particolare, conforta la crescita degli attaccanti: Kean e Gudmundsson sono andati a segno, Dzeko è apparso più incisivo e Kouamé ha offerto un contributo generoso. Il gol di Kean, atteso e liberatorio, può rappresentare una svolta personale dopo un periodo di imprecisione sotto porta. La sua capacità di adattarsi a più sistemi di gioco e di attaccare continuamente la profondità resta una risorsa importante, e il ritrovato sorriso potrebbe renderlo più leggero e decisivo già dalla prossima sfida. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.