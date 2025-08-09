La prossima settimana sarà decisiva per il mercato della Fiorentina. La volontà della dirigenza è quella di risolvere entro Ferragosto alcune delle situazioni rimaste in sospeso in questi giorni. E quindi, rinnovi ed esuberi da piazzare, non necessariamente in questo ordine.
Corriere dello Sport
Ioannidis: ecco la richiesta del Panathinaikos. L’alternativa gioca in Serie B
In parallelo, ci si muove anche per cercare dei rinforzi. Soprattutto in attacco, dove Pioli ha chiesto un attaccante in più: il nome buono è sempre quello di Fotis Ioannidis, classe 2000, profilo a cui si erano interessati i viola nel periodo in cui c'erano meno certezze sulla permanenza di Kean. Il greco costa (tanto): 30 milioni la richiesta del Panathinaikos, prezzo su cui potrebbero incidere però la volontà del calciatore, che vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Italia, e la necessità del club biancoverde di incassare per mettere a posto i conti. L'alternativa, a costi più contenuti, porta a Cesena e a Cristian Shpendi, sul taccuino di Pradè già da gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA