Ioannidis: ecco la richiesta del Panathinaikos. L’alternativa gioca in Serie B

La prossima settimana sarà decisiva per il mercato della Fiorentina. La volontà della dirigenza è quella di risolvere entro Ferragosto alcune delle situazioni rimaste in sospeso in questi giorni. E quindi, rinnovi ed esuberi da piazzare, non necessariamente in questo ordine.

In parallelo, ci si muove anche per cercare dei rinforzi. Soprattutto in attacco, dove Pioli ha chiesto un attaccante in più: il nome buono è sempre quello di Fotis Ioannidis, classe 2000, profilo a cui si erano interessati i viola nel periodo in cui c'erano meno certezze sulla permanenza di Kean. Il greco costa (tanto): 30 milioni la richiesta del Panathinaikos, prezzo su cui potrebbero incidere però la volontà del calciatore, che vedrebbe di buon occhio il trasferimento in Italia, e la necessità del club biancoverde di incassare per mettere a posto i conti. L'alternativa, a costi più contenuti, porta a Cesena e a Cristian Shpendi, sul taccuino di Pradè già da gennaio. Lo riporta il Corriere dello Sport.