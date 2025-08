Fiorentina, tra l’obiettivo Ioannidis e i rinnovi ancora in bilico

Il blocco della cessione di Lucas Beltran complica le strategie offensive della Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport , il club viola continua a monitorare Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ritenuto il profilo giusto per completare il reparto d’attacco. Tuttavia, la valutazione elevata fatta dal club greco rappresenta un ostacolo.

Intanto, restano in una fase di stallo anche i rinnovi contrattuali di due pedine importanti: Moise Kean e Rolando Mandragora. Per Kean, i dialoghi sono ancora in corso e proseguono con continuità, ma senza fumata bianca. Più distante l’accordo con Mandragora: la differenza tra domanda e offerta sull’ingaggio è ancora significativa, anche se una base di trattativa da circa 1,8 milioni di euro potrebbe aprire nuovi scenari.