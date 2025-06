Da Cesena: “Fiorentina-Shpendi, serve giocare d’anticipo. Altri due club su di lui”

la Fiorentina torna a bussare in casa Cesena per Cristian Shpendi, ma non la sola: altri due club di A interessati

Dopo aver fatto alcuni tentativi già durante il mercato di gennaio (rimbalzati tutti sul muro alzato dal Cesena), la Fiorentina torna alla carica per Cristian Shpendi. L'attaccante albanese, dunque, potrebbe diventare il vice ideale di Moise Kean. Tuttavia, come scrive TuttoCesena, la concorrenza non manca: anche Torino e Bologna osservano da vicino il classe 2003. La Fiorentina dovrà muoversi con decisione e soprattutto d'anticipo per non farsi soffiare questo talento in forte ascesa.