Vice Kean: la Fiorentina sonda ancora Shpendi. Ecco quanto serve

Nella speranza di riuscire a trattenere Moise Kean, la Fiorentina in estate lavorerà verosimilmente a una sua alternativa di ruolo. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'antifona è chiara, i viola esploreranno il terreno dei centravanti e potrebbero fare un tentativo per un giocatore di buon prospetto e nelle grazie del direttore sportivo Pradè: si tratta di Cristian Shpendi, classe 2003 del Cesena che ha attirato l'interesse della Fiorentina già nel mese di gennaio. La dirigenza lo aveva messo nel mirino nell'ottica di riprovarci in estate LEGGI QUI, e potrebbe tornare alla carica già nelle prossime settimane contattando i suoi procuratori. Shpendi ha un contratto coi bianconeri in scadenza nel giugno del 2028, rinnovato proprio sei mesi fa. Nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze con la maglia del Cesena, segnando 13 gol tra campionato e Coppa Italia. Un curriculum di tutto rispetto che può preludere al salto di qualità, ma serviranno almeno 10-15 milioni di euro.