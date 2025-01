Shpendi: viola alla finestra, ma si fa avanti un club della Champions League

La Fiorentina continua a monitorare Shpendi. Per lui si fa avanti un club europeo

Vice-Kean? Uno dei profili più seguiti dalla dirigenza della Fiorentina è Cristian Shpendi, attaccante di proprietà del Cesena e attuale capocannoniere in Serie B con dieci reti (ex equo con Iemmello). Sul calciatore però pare essere anche la Dinamo Zagabria, club che lo vorrebbe portare in Croazia (fonte TMW).