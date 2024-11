Chi è Cristian Shpendi: il gemello ad Empoli, provini in mezza Italia e i gol in B

Stamani il Corriere dello Sport ha fatto il nome di Cristian Shpendi in ottica mercato per la Fiorentina: non semplice strappare in corso d'opera il capocannoniere della Serie B (8 reti) al Cesena, che con una punta come lui sogna il doppio salto di categoria dopo la promozione dalla Serie C, ma in ogni caso si tratta di un nome valido per il futuro, e sul quale ci sono diversi interessamenti. Andiamo a vedere di chi si tratta, nel dettaglio.