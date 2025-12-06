Oggi la Fiorentina affronterà il Sassuolo e molti giocatori che sono stati ex obiettivi e colpi mancati. Primo fra tutti, seppur infortunato, è Domenico Berardi desiderato, corteggiato, tentato, ma mai conquistato. Fu molto vicino alla Fiorentina nel 2021, ma la dirigenza neroverde ritenne l'offerta viola troppo bassa. La scorsa estate invece, con la partenza di Kean che incombeva, ci sono stati sondaggi per Pinamonti e Volpato.
Intrecci di mercato. CorSport: “Non solo Berardi, la richiesta per un centrocampista”
Tanti gli intrecci di mercato tra Sassuolo e Fiorentina
Lo scorso gennaio invece la Fiorentina ha chiesto informazioni al Marsiglia per Ismael Koné, oggi centrocampista di Fabio Grosso. Una richiesta di informazioni rimasta tale. Nel 2023 i viola erano pronti ad ingaggiare Armand Laurienté, salvo poi annullare la trattativa per una richiesta troppo elevata del Sassuolo.
Altro vecchio pallino è Emil Thorstvedt, a un passo dal trasferirsi a Firenze nel luglio 2024 per una cifra vicina ai 7 milioni. Poi nulla. Infine Stefano Turati e Daniel Boloca, oggi fuori per infortunio, furono cercati invano dalla Fiorentina rispettivamente nell’estate 2024 e 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport.
