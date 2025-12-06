Intrecci di mercato. CorSport: “Non solo Berardi, la richiesta per un centrocampista”

Oggi la Fiorentina affronterà il Sassuolo e molti giocatori che sono stati ex obiettivi e colpi mancati. Primo fra tutti, seppur infortunato, è Domenico Berardi desiderato, corteggiato, tentato, ma mai conquistato. Fu molto vicino alla Fiorentina nel 2021, ma la dirigenza neroverde ritenne l'offerta viola troppo bassa. La scorsa estate invece, con la partenza di Kean che incombeva, ci sono stati sondaggi per Pinamonti e Volpato.