Il Sigma cerca l’impresa, con una Fiorentina in crisi: il tecnico non si nasconde

Il Corriere Fiorentino sul Sigma Olomouc

Redazione VN 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 07:12)

«È sempre bello tornare a Firenze, ma al mio Sigma auguro di pareggiare 1-1». Ad accompagnare i calciatori del Sigma Olomuc che stasera affronteranno la Fiorentina nella prima gara del girone di Conference League, c’è anche Thomas Ujfalusi, doppio ex d’eccezione. Con 100 presenze e 4 gol segnati tra il 1996 e il 2000 «Ufo», come fu immediatamente rinominato dai tifosi viola, è considerato una vera e propria bandiera del Sigma e tutti si augurano possa diventare una sorta di talismano.

D’altronde sulla carta il divario tra le due formazioni è ampio almeno quanto la differenza di valore tra le due rose (di poco inferiore ai 280 milioni di euro quella viola, appena 18,5 quella ceca) seppure l’esperienza del passato insegni agli uomini di Pioli che in Europa è bene non sottovalutare nessuno.

Il 2-2 rimediato dal Sigma in trasferta contro il Bohemians ha restituito qualche certezza al tecnico Janotka dopo un avvio di stagione complicato quasi come quello della Fiorentina, anche se i cechi dovranno fare a meno della punta Vasulin autore della doppietta di sabato scorso e destinato a essere sostituito dal nigeriano Tijani.

«I viola sono gli avversari più forti che affronteremo nel nostro cammino ma come noi ha difficoltà a segnare — ha detto ieri l’allenatore ceco in conferenza stampa — anche contro il Como hanno avuto sfortuna, ma la squadra di Pioli ha qualità importanti sia nei singoli che nel gioco».

Nel consueto 4-2-3-1 del Sigma sarà regolarmente in difesa il centrale Kral che ieri ha parlato insieme all’allenatore mentre Beran e Breite saranno i due centrocampisti in cabina di regia con un terzetto di trequartisti composto da Dolznikov, Tkac e Michez. A sostenere la squadra poco meno di un centinaio di tifosi, alcuni dei quali destinati a seguire il match dalla tribuna come del resto il doppio ex Ujfalusi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.