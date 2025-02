Il retroscena: “I primi allenamenti di Valentini stavano per bloccare il prestito”

Qualche giorno fa i tifosi dell'Hellas Verona hanno votato il miglior giocatore della sfida persa per 1-0 contro il Milan. Il premio è stato vinto da Nicolas Valentini, centrale argentino prestato dalla Fiorentina, alla prima gara da titolare in Serie A. Nonostante la sconfitta a San Siro e il brutto momento della sua squadra, il "Coco" ha convinto tutti e anche per questo si candida con forza a figurare nell'undici titolare per la sfida di domenica contro la Fiorentina . La società viola lo ha corteggiato per mesi e ha deciso di garantirgli quella continuità che difficilmente avrebbe trovato a Firenze.

Il prestito al Verona e i primi allenamenti in viola

Questa continuità sarà fondamentale, visto soprattutto che l'argentino era fermo dal 10 aprile, e alla Fiorentina non avrebbe trovato spazio. Il prestito in Italia era la miglior soluzione per il classe 2001, per rimanere sotto il controllo degli uomini di Palladino e per confrontarsi con la difficoltà di un campionato come la Serie A. Chi ha avuto modo di stare in contatto con Valentini nei primi giorni alla Fiorentina, ha raccontato di un giocatore in grandissima forma e voglioso di giocarsi le sue carte in viola. Durante gli allenamenti a Bagno a Ripoli il "Coco" (noce di cocco, soprannome anche del padre) dimostrava grande "garra", bravura negli anticipi e personalità, sia con la palla tra i piedi che senza. L'area tecnica, infatti, è stata indecisa fino all'ultimo se fosse opportuno mandarlo in prestito, poi la scelta è arrivata è l'argentino si è trasferito a Verona.