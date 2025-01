Valentini: “De Rossi è un amico, ci ho parlato ma Pradè mi è piaciuto moltissimo”

A chi ti ispiri: "Mi piace tantissimo Nesta, mi piace come giocava lui. In Argentina mi ispiro a Romero del Tottenham, da noi ci sono molti centrali forti, anche Lisandro Martinez, mancino come me. Mi adatto al mister, gioco a due o a 3. Posso fare anche il braccetto, mi piace, ma in pratica gioco dove vuole il mister. Ho visto tutte le partite della Fiorentina in Argentina, il mister è molto organizzato difensivamente. Chiaramente Passarella è stato un grande che è passato da qua, Batistuta è stato il bomber, loro sono stati importantissimi qua"

Il numero: "Il calcio italiano è molto organizzato e strutturato, rispetto all'Argentina. Molti vengono qua per imparare a difendere. In Argentina avevo il 15, ma mi piace anche il 14. Non c'è un motivo particolare. Voglio vincere tutto, la squadra è andata bene prima che arrivassi io. Voglio mettermi a disposizione e per dare una buona impressione devo lavorare tanto. Mi sono allenato al top per arrivare qua da quando ho firmato per la Fiorentina, il 2 luglio. Volevo mettermi subito a disposizione del mister"

Sulla fine col Boca: "Con il Boca ho avuto dei problemi con il rinnovo, attualmente preferisco non parlare di quello che è successo. Non voglio non parlare della cosa, piano piano si saprà tutto. Sono alla Fiorentina e voglio dare tutto. El Coco? Mi chiamava così mio papà da piccolo, è un soprannome legato al frutto (il cocco appunto, ndr) che mi sono sempre tenuto".