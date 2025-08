Il no di Beltran frena il mercato viola. Sullo sfondo rimane Ioannidis

Il Flamengo ha mollato Lucas Beltran. A meno che quella del club brasiliano non sia una strategia per fare un pressing ulteriore sul giocatore, la trattativa è arenata. La Fiorentina, in questi giorni, non ha mai spinto l'argentino ad accettare l'offerta dei rossoneri, ma chiaramente i 15 milioni di euro (bonus compresi) proposti dal club brasiliano avrebbero fatto comodo alle casse viola.