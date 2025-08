Ferrara: “Beltran fa arrabbiare, serve cederlo. Ecco cosa deve fare Pioli”

"Sono contento che la Fiorentina sia riuscita a liberarsi di un giocatore come Nzola, risparmiando almeno sull'ingaggio. Spero che faccia benino, e che il Pisa possa riscattarlo. Il caso Beltran fa arrabbiare , credo che abbia delle idee dietro, anche se ovviamente può scegliere cosa vuole, anche se fatico a capirlo. Bisogna che questa possibilità che ha nella sua testa si tramuti in una bella offerta economica. Dispiace perchè prima va via Beltran e prima arriva una punta. Il calcio è un mondi di affari. L'arrivo di Pioli ha calmato tutti, e la società ha capito che bisogna provare a fare un salto di qualità. Provare a vincere un trofeo , ed oltre a quello puntare alla Champions, almeno questo è stato quasi dichiarato. Il vecchio allenatore aveva dei problemi con un certo dirigente, ma gli ingredienti adesso ci sono tutti."

La nuova viola: "Sohm può crescere ancora, e per me manca ancora un po' di personalità a centrocampo. Abbiamo ottimi giocatori ma indefiniti, e questo sarà il lavoro di Pioli. Giocatori magari senza un ruolo fisso, che andranno messi nelle condizioni giuste. Bisogna capire quale sarà la scelta definitiva sul tridente, se si può rischiare oppure se mettersi a 3 nel centrocampo. Trovare un equilibrio non sarà semplice, e saranno fondamentali queste amichevoli. Per capire quale sia il modulo di questa nuova Fiorentina"