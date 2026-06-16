Continua l'interesse di diversi club di Serie B per dei giovani talenti della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'Avellino avrebbe chiesto ai viola due giocatori: il portiere Tommaso Martinelli e il difensore Eddy Kouadio. Entrambi, però, hanno concorrenza e l'idea di andare in biancoverde sarebbe un'opzione secondaria.
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Il Mattino: “Avellino, chiesti due giovani talenti alla Fiorentina”
L'Avellino interessato a due giovani talenti della Fiorentina, ma la concorrenza è folta: i nomi in questione
Martinelli ha fatto sapere di voler dare priorità alla Sampdoria, squadra in cui ha giocato, in prestito, negli ultimi mesi e con la quale ha raggiunto una salvezza tranquilla in Serie B. Per Kouadio, invece, c'è il pressing del Monda, squadra nella quale è appena arrivato il suo ex allenatore della Primavera viola, Daniele Galloppa.
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