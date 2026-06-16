Il Mattino: “Avellino, chiesti due giovani talenti alla Fiorentina”

Continua l'interesse di diversi club di Serie B per dei giovani talenti della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l'Avellino avrebbe chiesto ai viola due giocatori: il portiere Tommaso Martinelli e il difensore Eddy Kouadio. Entrambi, però, hanno concorrenza e l'idea di andare in biancoverde sarebbe un'opzione secondaria.