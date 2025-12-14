Il Franchi è sold out: tutti uniti per far vincere la Fiorentina

Lo stadio Artemio Franchi si prepara a vivere una sfida che vale come uno scontro diretto. Nessuno l’avrebbe mai detto qualche mese fa, ma oggi la Fiorentina scende in campo per trovare il primo successo in campionato e per agganciare l’Hellas Verona che dista proprio tre punti.
I tifosi viola risponderanno presente anche stavolta: è atteso il tutto esaurito, compatibilmente con le difficoltà legate al restyling dell’impianto. Sarebbe il secondo sold out in stagione dopo quello con la Juventus. Sono stati venduti più o meno 20.000 biglietti. Dal Veneto arriveranno circa 500 sostenitori gialloblù.
Tra l’altro ricorre un gemellaggio storico tra la tifoseria fiorentina e quella veronese, altro motivo per cui è attesa una cornice di pubblico più consistente del solito. Gli spettatori di parte viola si augurano che Kean e compagni possano dare seguito alla vittoria di giovedì scorso in Conference League. Lo scrive il Corriere dello Sport.
