Il Franchi è sold out: tutti uniti per far vincere la Fiorentina

Lo stadio Artemio Franchi si prepara a vivere una sfida che vale come uno scontro diretto. Nessuno l’avrebbe mai detto qualche mese fa, ma oggi la Fiorentina scende in campo per trovare il primo successo in campionato e per agganciare l’Hellas Verona che dista proprio tre punti.

I tifosi viola risponderanno presente anche stavolta: è atteso il tutto esaurito, compatibilmente con le difficoltà legate al restyling dell’impianto. Sarebbe il secondo sold out in stagione dopo quello con la Juventus. Sono stati venduti più o meno 20.000 biglietti. Dal Veneto arriveranno circa 500 sostenitori gialloblù.