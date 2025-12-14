CorSport: “Fiorentina, una sconfitta contro il Verona farebbe saltare il banco”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Verona

La storia recente della Serie A dimostra che la salvezza può arrivare anche partendo molto indietro. L’esempio più emblematico è la Salernitana di quattro stagioni fa: 8 punti alla 14ª giornata, una rimonta costruita nel ritorno con 20 punti e la salvezza a quota 31, nonostante a inizio aprile fosse ancora a -9 dalla zona utile. Anche negli anni successivi, la soglia si è mossa tra i 31 e i 36 punti. È a questi precedenti che la Fiorentina può aggrapparsi, pur sapendo che oggi, più spesso, per restare in Serie A servono almeno 34-36 punti.

Facendo i conti, l’obiettivo realistico per evitare sorprese è quota 36: significa conquistare 30 punti nelle restanti 24 partite. Le combinazioni possibili esistono, ma sono tutte impegnative per una squadra che dopo 14 giornate non ha ancora vinto in campionato. Anche l’ipotesi “media”, 8 vittorie e 6 pareggi, appare complicata viste le condizioni attuali. Per questo non è affatto presto per fare calcoli: la Fiorentina è ultima con 6 punti e, anche vincendo oggi, resterebbe comunque in fondo alla classifica. La rincorsa deve iniziare subito, senza più margine di attesa.

Decisivi saranno gli scontri diretti, soprattutto quelli casalinghi. La Fiorentina deve fare bottino pieno al Franchi contro Verona, Cagliari, Torino, Pisa, Parma e Genoa, e cercare altri punti con Udinese e Sassuolo, oltre a qualche pareggio esterno. Contro il Verona, oggi, le combinazioni sono chiare: una sconfitta sarebbe devastante, un pareggio servirebbe a poco, una vittoria non cambierebbe la classifica ma darebbe il primo sorriso e un segnale vitale. Dopo il successo in Conference con la Dinamo Kiev, un altro passo falso rischierebbe di compromettere seriamente il futuro viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.