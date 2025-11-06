Il campo dopo il caos. La Conference per dimenticare il momento

Il campo giudice supremo per dimenticare. Sono stati giorni decisamente caotici in casa Fiorentina, con tante cose successe. Contestazioni, esoneri, addii, avvicendamenti e... sconfitte. Ora torna la Conference, di fatto l'isola felice viola: unica competizione in cui la squadra ha vinto (anche se non sempre convinto), con Galloppa in panchina e Vanoli vicinissimo . Si gioca in Germania, a Mainz, alle 18.45: l'Europa per curare le ferite, ancora una volta.

Occasione

Per il tecnico della Primavera è una grande opportunità, da sfruttare al meglio. Ieri ha certificato la voglia di diventare protagonista, cogliere il momento, portando entusiasmo. Come scrive Repubblica, una voglia di compattezza e serenità in un momento davvero complicato. Oggi la Fiorentina ha l'occasione di blindare la qualificazione diretta agli ottavi del torneo. E sarebbe davvero un bel respiro.