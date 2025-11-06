Goretti DS, Repubblica: “Scelto perché conosce già ambiente e problemi”

L'edizione odierna di Repubblica tratteggia il profilo del DS Goretti, proprio ieri promosso internamente al posto di Pradè . La scelta è arrivata valutando l'operato del dirigente fino ad ora in un anno e mezzo di lavoro accanto all'ex direttore, ma anche dopo aver vagliato altri nomi. La motivazione della scelta è essenzialmente una: dare le chiavi in mano a chi conosce l'ambiente e i suoi problemi quotidiani . Nonostante la giovane età, infatti, Goretti sa bene cosa significhi lavorare in situazioni difficili.

Esperienze

Lo ha fatto nella sua Perugia e alla Reggiana. Partì dal settore giovanile per poi crescere, anche se spesso ebbe a che fare con problemi di natura finanziaria dei club. Da ora passerà alla direzione sportiva, ereditando una situazione complicata. Approccio tradizionalista, ama vedere i giocatori da vicino e cercare i talenti. Ha spesso setacciato i campionati esteri, altro risvolto che ha convinto a puntare su di lui in un momento in cui serve tanta praticità. Ha dimostrato di saper lavorare tanto e a testa bassa. E allora buona fortuna, Roberto.