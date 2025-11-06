Martinelli e la grande occasione. Repubblica: “Dimostri il suo valore”

È la grande occasione. Non solo per Galloppa, alla prima con i grandi, ma anche per Martinelli: il giovane portiere sarà infatti titolare questa sera contro il Mainz in Germania. Ovvio che l'allenatore ad interim non avesse intenzione di stravolgere la formazione, ma ha parlato tanto con la squadra optando per il giovane proveniente proprio dalla Primavera. Per lui adesso c'è la chance di dimostrare quanto vale e al netto del 3-5-2 come modulo di riferimento ci saranno alcuni cambi.