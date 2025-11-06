Martinelli e la grande occasione. Repubblica: “Dimostri il suo valore”

È la grande occasione. Non solo per Galloppa, alla prima con i grandi, ma anche per Martinelli: il giovane portiere sarà infatti titolare questa sera contro il Mainz in Germania. Ovvio che l'allenatore ad interim non avesse intenzione di stravolgere la formazione, ma ha parlato tanto con la squadra optando per il giovane proveniente proprio dalla Primavera. Per lui adesso c'è la chance di dimostrare quanto vale e al netto del 3-5-2 come modulo di riferimento ci saranno alcuni cambi.
Toccherà a Martinelli giocare titolare questa sera in casa del Mainz. Una grande occasione per il ragazzo di dimostrare il suo valore.
Quali scelte?—
Secondo Repubblica si ripartirà da qualche variazione: Fazzini-Piccoli in avanti, Fortini nel centrocampo e Sohm con Fagioli. Dietro spazio a Pablo Marì, Comuzzo e Ranieri. Insomma, un assortimento per cercare di rialzarsi e svoltare dopo tutte le partite difficili. L'ambiente sarà bello caldo alla Mewa Arena, per una squadra che come la Fiorentina affronta un periodo nero: 6 punti in Conference, ma penultimo posto in Bundesliga.
