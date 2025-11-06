La Gazzetta controcorrente: “Vanoli, niente Genoa. Esordirà con la Juventus”

La scelta alla fine è caduta su Paolo Vanoli, che fino alla scorsa stagione ha guidato il Torino. Dopo una prima tentazione per Roberto D’Aversa, la società ha deciso di puntare sull’allenatore varesino, apprezzato per grinta, metodi di lavoro e carattere Restano però da risolvere alcuni problemi burocratici e, per questo motivo, contro il Genoa la Fiorentina potrebbe essere ancora diretta da Daniele Galloppa.
Gazzetta dello Sport
Per questioni burocratiche, è possibile che Vanoli vada in panchina dopo la sosta, contro la Juventus al Franchi
In questi giorni dovranno essere sistemate le ultime questioni burocratiche, e per questo è possibile che Vanoli vada in panchina dopo la sosta, contro la Juventus, lasciando a Galloppa la guida della squadra anche nella sfida con il Genoa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
