La Gazzetta controcorrente: “Vanoli, niente Genoa. Esordirà con la Juventus”

La scelta alla fine è caduta su Paolo Vanoli, che fino alla scorsa stagione ha guidato il Torino. Dopo una prima tentazione per Roberto D’Aversa, la società ha deciso di puntare sull’allenatore varesino, apprezzato per grinta, metodi di lavoro e carattere Restano però da risolvere alcuni problemi burocratici e, per questo motivo, contro il Genoa la Fiorentina potrebbe essere ancora diretta da Daniele Galloppa.