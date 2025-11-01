I tre motivi della crisi viola. Repubblica: “Fiorentina come l’Ospitaletto”

La Fiorentina ha essenzialmente tre principali cause per il flop attuale. E l'escalation è arrivata "alla versione Ospitaletto".

1 novembre 2025

Quali sono i fattori che hanno contribuito a portare la Fiorentina a fondo? Prova ad analizzarli Repubblica questa mattina in edicola. Sul banco degli imputati finiscono: il mercato (meno buono delle attese), una preparazione atletica non ottimale, il caso Pioli. L'allenatore non sta riuscendo a far giocare la squadra come vuole, ma sono anche falliti tutti i piani alternativi possibili e le rotazioni non funzionano.

Fiorentina come l'Ospitaletto — Il paragone del giornale è irridente: "La situazione andata peggiorando fino all'ultimo tentativo disperato di trasformare la Fiorentina nell'Ospitaletto per sfangare un improbabile 0-0 a San Siro". Nicolussi, Sohm, ma non solo: però il compito dell'allenatore è far giocare bene la squadra con i mezzi a disposizione. L'anno scorso i viola battevano diverse big, oggi fanno fatica con chiunque. Ora bisogna vincere contro il Lecce per andare avanti, ma serve di più per capire se e quanto proseguire insieme.