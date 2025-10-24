I tifosi “da bar” sul Franchi: “Non era meglio farlo fare a Commisso?”

«Un c’è verso: esser per i viola oggi l’è una sfortuna. Ci sarà un motivo perché a Firenze c’è un monte di psichiatri o no? Perché siamo da ri’overo in questo momento». Sarà anche brutale la diagnosi da bar del fiorentino attaccato alla maglia (e non ai giocatori che vanno e vengono), ma l’umore medio sembra un sorbetto delle cinque fasi del lutto. Come analizza La Nazione, che c’azzeccherà mai la tesi della Kübler-Ross con i tifosi della Fiorentina? Dunque, vediamo. Negazione: resta «inspiegabile» l’ultimo posto in classifica. Rabbia, ora che per il centenario è sfumata la Fiesole tirata a lucido da un restyling che procede a colpi di slittamenti. Contrattazione: «Anziché la trattativa tra società e Comune, non era più semplice lasciar costruire a Commisso lo stadio tutto suo?», il borbottio unanime udito tra la gente. Depressione: «Lo stadio non sarà pronto nemmeno per gli Europei del 2032», il pessimismo cosmico dei parenti alla lontana di Leopardi in Riva d’Arno. Accettazione: «Ormai s’è capito, quando il pubblico si mette nel mezzo qualsiasi cosa si rallenta enormemente», il bollino del popolo tuttologo. Al Bar Marisa sembra un giovedì come gli altri. Sembra, occhio. I tifosi in cordoglio. Che a turno buttano giù caffè amari al bancone per poi affacciarsi alla porta di vetro dirimpettaia allo scheletro della Fiesole, sovrastata dalle gru. «Vorrei saper cos’hanno fatto gli operai quest’estate senza campionato», intercala un cliente fisso. «Bella domanda. –risponde la banconista – Tutte le mattine fanno colazione qui, ma sono una decina in tutto a entrare in cantiere». Di qui, la profezia dell’omino che entra a gamba tesa nel discorso: «Vedrai che striscioni contro domenica con il Bologna…».