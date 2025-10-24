Dzeko, sorriso in Europa. Ora serve ritrovarlo al meglio in campionato

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica un approfondimento e Edin Dzeko, ieri titolare e a segno contro il Rapid Vienna in Conference. Il bosniaco sta lentamente salendo di condizione e con la sua esperienza può diventare fondamentale nell'economia della squadra di Pioli. Il gol è la lingua che conosce meglio e il suo 2-0 ha di fatto legittimato la vittoria. La sua seconda rete in stagione lo ha visto condividere il reparto offensivo con Piccoli e ricevere l'assist da un convincere Fortini.
Edin Dzeko è stata una delle note più liete della notte di Vienna. Ha ritrovato il gol ed è in crescita. Ora si attende anche in Serie A.
Ora caccia al campionato—
Adesso il focus si sposta sul campionato, dove deve dimostrare ben altro spessore diventando una risorsa anche in A. Fin qui ha infatti disputato soltanto 91' totali ripartiti in sei presenze complessive. Giocando da partner della prima punta deve migliorare l'intesa con Kean e Piccoli, ma i margini di miglioramento si intravedono. E intanto la crescita si vede: Dzeko è uno dei motivi per sorridere.
