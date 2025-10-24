Dzeko, sorriso in Europa. Ora serve ritrovarlo al meglio in campionato

Edin Dzeko è stata una delle note più liete della notte di Vienna. Ha ritrovato il gol ed è in crescita. Ora si attende anche in Serie A.

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica un approfondimento e Edin Dzeko, ieri titolare e a segno contro il Rapid Vienna in Conference. Il bosniaco sta lentamente salendo di condizione e con la sua esperienza può diventare fondamentale nell'economia della squadra di Pioli. Il gol è la lingua che conosce meglio e il suo 2-0 ha di fatto legittimato la vittoria. La sua seconda rete in stagione lo ha visto condividere il reparto offensivo con Piccoli e ricevere l'assist da un convincere Fortini.