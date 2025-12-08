Viola News
Gudmundsson non litiga per i rigori? Falso. CorSport: “I diverbi con Retegui e Kean”

Albert Gudmundsson e la smentita di Vanoli
Ieri ha fatto discutere la risposta social di Albert Gudmundsson a un tifoso della Fiorentina. Il numero 10 viola ha smentito Paolo Vanoli sul mancato rigore calciato a Sassuolo. L'islandese inoltre, sosteneva di non essere un tipo da litigi sul dischetto. Be, il Corriere dello Sport fa notare che in realtà non è proprio così:

Di fatto Gudmundsson ha smentito il suo allenatore, rifiutando di passare per colui che non ha voluto assumersi una responsabilità così grande. Al contrario ha precisato di non aver voluto alimentare litigi, consentendo agli altri di provare a prendersi una gioia. A proposito di diverbi, in passato era anche successo che l'attaccante discutesse con il compagno di turno per calciare un rigore e trainare la squadra. Ad esempio con Mateo Retegui ai tempi del Genoa. O più recentemente con Kean l'anno scorso, quando i viola sconfissero la Lazio proprio grazie a due penalty ben trasformati dal giocatore di Reykjavík. 

