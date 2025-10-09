Gudmundsson, il processo incide? Gazzetta: “Sembra escluso, ecco perché”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Albert Gudmundsson.Il numero 10 della Fiorentina deve ancora incidere e il processo non sembra essere motivo di distrazione:
Albert continua a essere irriconoscibile rispetto al calciatore visto con la maglia del Genoa ma le sue motivazioni sono alte e la testa libera. Sembra escluso che il processo in cui è ancora coinvolto nel suo Paese(fra l'altro è già stato prima archiviato e poi assolto) possa incidere sul suo rendimento perché le sue prestazioni con la Nazionale raccontano di un giocatore tranquillo che ha servito un assist e realizzato un gol con l'Azerbaijan, anche se proprio da quella gara è tornato con un leggero infortunio. Domani sera sarà impegnato con l'Ucraina e lunedì con la Francia nella speranza che torni felice e rigenerato.
