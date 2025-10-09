Pioli sfrutta i giovani: aggregati alcuni dei migliori elementi della Primavera

Al Viola Park si torna ad allenarsi

Redazione VN 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 07:40)

Dopo due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, la Fiorentina è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio al Viola Park. La ripresa è arrivata in un momento delicato, dopo il ko casalingo contro la Roma che ha complicato ulteriormente la situazione di classifica dei viola, chiamati a ritrovare compattezza in vista della non semplice ripartenza del campionato. Alla luce dell'assenza dei dieci giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, l'allenatore ha scelto di aggregare al gruppo alcuni dei migliori elementi della Primavera, tra i quali il centrale Sadotti, l'esterno Bertolini e i centrocampisti Bonanno e Montenegro.

Buone notizie dal campo per quanto riguarda Comuzzo, che ha svolto regolarmente l'intera seduta con i compagni: nei giorni scorsi avevano fatto discutere infatti alcune dichiarazioni del ct dell'Under-21 Silvio Baldini, che aveva lasciato intendere qualche dubbio sulle reali condizioni fisiche del difensore, non convocato poi in azzurro. Il giovane viola, invece, dopo un periodo complicato dal punto di vista atletico, è sulla via del pieno recupero.

Lavoro personalizzato, invece, per tre giocatori: Sohm, ancora alle prese con la fastidiosa fascite plantare che lo ha costretto a saltare le ultime due gare contro Sigma Olomouc e Roma e la convocazione con la Svizzera, e Dodo e Fazzini, usciti acciaccati dal match con i giallorossi. Per entrambi nessun allarme: il programma individuale era già previsto, con l'obiettivo di reinserirli gradualmente in gruppo nel corso dei prossimi giorni. Lo scrive la Nazione.