Corriere dello Sport

Gudmundsson giocherà? CorSport: “Forte ballottaggio con Jacopo Fazzini”

Gudmundsson, Vanoli
Il punto del Corriere dello Sport sulla formazione
Contro il Parma la Fiorentina non può permettersi errori, a partire dalla formazione iniziale. Le prossime partite saranno decisive per la salvezza e per questo Paolo Vanoli sembra intenzionato a cambiare volto alla squadra rispetto alla gara di Udine, tornando alla difesa a quattro. L’allenatore ha osservato con particolare attenzione alcuni giocatori durante la settimana di allenamenti al Viola Park per scegliere l’undici più affidabile.

Tra i più attesi c’è Albert Gudmundsson, che dopo tre settimane di stop per l’infortunio alla caviglia è rientrato proprio a Udine senza però incidere. La Fiorentina ha bisogno della qualità e della personalità dei suoi giocatori più tecnici, e l’islandese è uno di quelli su cui la squadra deve fare affidamento in questa fase delicata della stagione.

I numeri però raccontano una stagione fin qui poco brillante: 4 gol (l’ultimo segnato alla Lazio due mesi fa) e 3 assist in 23 presenze e 1.620 minuti. Per aiutare la squadra a restare in Serie A servirà di più. Vanoli scioglierà il dubbio finale dopo la rifinitura: Gudmundsson è in ballottaggio con Fazzini per una maglia sulla sinistra, ma appare in vantaggio grazie alla crescita atletica mostrata negli allenamenti della settimana. Lo scrive il Corriere dello Sport.

