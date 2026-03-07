CorSport: “La svolta tattica di Vanoli che ha migliorato la Fiorentina”

Il Corriere dello Sport su Paolo Vanoli

Redazione VN 7 marzo - 08:02

La stagione della Fiorentina si divide nettamente tra due fasi: la “Viola-1” e la “Viola-2”. La prima è stata disastrosa, con appena 6 punti nelle prime 15 giornate (media 0,4 a partita), 12 gol segnati e 26 subiti. Una partenza definita tra le peggiori della storia del club, culminata con l’ultimo posto in classifica e la pesante contestazione dei tifosi dopo la sconfitta casalinga con il Verona del 14 dicembre.

Da quel momento è iniziata però una trasformazione, coincisa soprattutto con le scelte tattiche di Paolo Vanoli. L’introduzione della difesa a quattro, la protezione del regista Fagioli con due mediani e l’utilizzo più incisivo degli esterni hanno cambiato l’equilibrio della squadra. La svolta simbolica è arrivata il 21 dicembre con il 5-1 all’Udinese, favorito anche dall’espulsione del portiere Okoye ma utile per avviare un nuovo percorso.

Da allora la “Fiorentina-2” ha avuto un rendimento molto migliore: 18 punti in 12 partite, con 5 vittorie e 3 pareggi e un bilancio gol più equilibrato (18 fatti e 16 subiti). In questo periodo i viola avrebbero un rendimento da metà classifica, intorno al nono posto nella graduatoria virtuale. Un miglioramento netto che dà speranza nella corsa salvezza, anche se la recente sconfitta di Udine ha ricordato i limiti della versione peggiore della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.