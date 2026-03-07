Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Attacco in difficoltà, Nazione: “Piccoli è pronto. Serve il vero Gudmundsson”

La Nazione

Attacco in difficoltà, Nazione: “Piccoli è pronto. Serve il vero Gudmundsson”

Attacco in difficoltà, Nazione: “Piccoli è pronto. Serve il vero Gudmundsson” - immagine 1
Alla Fiorentina servono i gol
Redazione VN

Manor Solomon rimane fermo ai box. In sua assenza l’allenatore viola dovrà trovare nuove soluzioni offensive. Gudmundsson, appena rientrato da un infortunio alla caviglia ma apparso poco incisivo a Udine, è chiamato ad alzare il livello delle sue prestazioni.

Allo stesso modo Roberto Piccoli dovrà farsi trovare pronto se sarà lui a sostituire Kean, ancora alle prese con il problema alla tibia.

Un ruolo importante spetterà anche a Harrison, che dovrebbe partire titolare contro il Parma nel tridente offensivo sulla fascia destra. L’ex Leeds ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti: l’impegno non è mai mancato, ma ora serve più qualità e concretezza, a partire dalla ricerca del suo primo gol con la maglia viola. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
CorSport: “La svolta tattica di Vanoli che ha migliorato la Fiorentina”
Tuttosport: “Allegri in cerca di un bomber. Occhi puntati su Kean”

© RIPRODUZIONE RISERVATA