Attacco in difficoltà, Nazione: “Piccoli è pronto. Serve il vero Gudmundsson”

Manor Solomon rimane fermo ai box. In sua assenza l’allenatore viola dovrà trovare nuove soluzioni offensive . Gudmundsson, appena rientrato da un infortunio alla caviglia ma apparso poco incisivo a Udine , è chiamato ad alzare il livello delle sue prestazioni.

Allo stesso modo Roberto Piccoli dovrà farsi trovare pronto se sarà lui a sostituire Kean, ancora alle prese con il problema alla tibia.

Un ruolo importante spetterà anche a Harrison, che dovrebbe partire titolare contro il Parma nel tridente offensivo sulla fascia destra. L’ex Leeds ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti: l’impegno non è mai mancato, ma ora serve più qualità e concretezza, a partire dalla ricerca del suo primo gol con la maglia viola. Lo scrive la Nazione.