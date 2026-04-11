Giorgio Puzzoli: il mini Messi che s’ispira a Nico Paz

La Nazione si sofferma su Giorgio Puzzoli, al debutto tra i professionisti in Crystal Palace-Fiorentina. Classe 2006, talento della Primavera capolista a quota sei gol stagionali, è entrato nel finale al posto di Gudmundsson. Fiorentino di nascita e cuore, per lui il calcio è iniziato a soli 5 anni rincorrendo un pallone insieme al fratello. Poi il Lanciotto Campi, quindi la chiamata della Fiorentina. Mancino rapido, capace di muoversi fra trequarti, fascia e attacco, ha nel talento e nella leggerezza i suoi tratti distintivi. Non è un caso che il suo modello sia Nico Paz. Determinante nel suo percorso è stato il tecnico Galloppa. La scorsa estate Puzzoli ha svolto l'intero ritiro con la prima squadra facendo amicizia in particolare con Edin Dzeko, idolo dei suoi fantacalci. "Mini Messi" lo chiamano i compagni della Primavera (per la tecnica, ma anche per l'altezza visto che è alto 1,67 metri) che già giovedì lo hanno celebrato con decine di messaggi. Lui, invece, ha scelto la sobrietà: 5 foto su Instagram e una data, quella del debutto. Puzzoli è il quarto giovane lanciato tra i grandi dopo Kouadio, Balbo e Braschi.