Gazzetta sull’attacco: “Con il Como opzione falso 9 per sostituire Piccoli”

Domani sera in Coppa Italia col Como, Paolo Vanoli farà alcune rotazioni e il rebus principale riguarda il centravanti: Kean è ancora out per infortunio e, per far riposare Piccoli, la scelta potrebbe ricadere su un falso 9 come Fabbian o Gudmundsson: l'italiano è favorito perché anche l'islandese potrebbe aver bisogno di rifiatare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
