CorFio: “Fiorentina piccola con le piccole. Vanoli e quel trend da invertire”

Il Corriere Fiorentino sulla Fiorentina

Redazione VN 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 08:42)

Dal Cagliari al Cagliari, 153 giorni dopo, la Fiorentina si ritrova a fare i conti con una realtà ben diversa dalle ambizioni iniziali. In cinque mesi è cambiato quasi tutto: dirigenza, allenatore, sessione di mercato. Ma un elemento è rimasto drammaticamente identico, ed è il più pesante da digerire: la classifica. Già alla prima giornata della Serie A 2025-26 erano emerse fragilità strutturali — gestione del vantaggio, gol subiti nel finale, difficoltà a mantenere la porta inviolata — che oggi, dopo 22 giornate e la sconfitta contro il Cagliari, hanno portato la squadra in piena lotta salvezza.

A rendere il quadro ancora più preoccupante sono i numeri negli scontri diretti. Contro le squadre dal 12° posto in giù la Fiorentina ha raccolto appena 7 punti in 9 partite, il peggior rendimento del lotto, con una sola vittoria (Cremonese), quattro pareggi e quattro sconfitte. Un dato che pesa enormemente anche in ottica classifica avulsa, soprattutto in una zona bassa cortissima, con cinque squadre racchiuse tra 25 e 23 punti e i viola a inseguire. Le difficoltà emergono in modo netto anche dal punto di vista difensivo: 19 gare su 22 con almeno un gol subito, solo tre clean sheet e 34 reti incassate, spesso frutto di ingenuità ricorrenti negli scontri diretti.

Nonostante un lieve miglioramento con Vanoli in panchina — 13 punti in 12 partite (media 1,08) contro i 4 in 10 della gestione Pioli — il passo non basta ancora per uscire dalle sabbie mobili. I punti persi nel finale contro Como, Lazio e Milan (5 buttati) aggravano un bilancio già povero, soprattutto considerando che contro le squadre della parte alta sono arrivati più applausi che risultati (7 punti in 11 gare). Con un calendario fitto tra Serie A, Coppa Italia e Conference e otto partite in 33 giorni, il margine d’errore si è ormai ridotto al minimo: la sconfitta col Cagliari ha riportato tutti alla realtà, confermando che la strada verso la salvezza sarà più ripida del previsto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.