Gazzetta su Vanoli: “Ci ha messo del suo. Cambia modulo e non ha un piano B”

La Gazzetta dello Sport su Paolo Vanoli

Redazione VN 3 marzo - 06:55

Viola svagata e spenta, ancora appesantita dalle fatiche di Conference, però anche Vanoli ci ha messo del suo, cambiando modulo per fronteggiare l'assenza dello squalificato Dodò: piuttosto che affidarsi a Fortini a destra, il tecnico è tornato alla difesa a tre, lanciando Rugani dall'inizio con Pongracic e Ranieri.

Un 3-5-1-1 a specchio dell'Udinese per cercare di arginare la fisicità di Davis e Zaniolo: i due attaccanti bianconeri sono difficili da tenere in progressione, così con la linea a tre provano a chiudere su ogni accelerazione. Piano gara che fallisce miseramente dopo dieci minuti, quando Rugani si macchia del primo errore in marcatura su Kabasele. Basta poco per capire che Runjaic ha preparato bene la partita sull'avversario, mentre Vanoli dimostra di non avere un piano B. L'Udinese ha più soluzioni offensive, dalle scorribande sulle fasce di Ehizibue e Zemura al lancio lungo a cercare Davis fino all'imbucata delle mezzali Piotrowski ed Ekkelenkamp.

Il centrocampo non soffre l'assenza di Atta (out per infortunio) e sovrasta costantemente la Viola, che s'accontenta di uno sterile possesso palla. Squadra lenta, poco aggressiva e scolastica, a cui manca la fame che dovrebbe avere chi deve salvarsi. Kean è troppo solo e Gudmundsson, tornato dopo i guai fisici e piazzato alle spalle dell'azzurro, non riesce a imitare il dieci di casa, ovvero fare da collante tra i reparti e galleggiare tra le linee. Zaniolo lavora tanto anche in fase di non possesso, andando a disturbare Fagioli e facendo naufragare l'unico schema della Fiorentina: palla a Nicolò e speriamo che inventi.