Gazzetta su Pioli: “Sta ancora cercando di capire che squadra ha in mano”

L'impressione è che Pioli stia ancora cercando di capire che squadra abbia in mano. Dopo la virata sulla difesa a quattro contro il Como, il tecnico torna alla tre, ma stavolta con due trequartisti, Gudmundsson è Fazzini, a supporto di Kean. L'idea è quella di circondare con il quadrilatero di centrocampo il triangolo del Pisa, giocando nei corridoi interni e tenendo Dodo e Gosens altissimi. Il progetto viene però presto smontato dall'aggressività degli uomini di Gilardino, furiosi nei duelli e reattivi sui rimbalzi.