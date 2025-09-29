L'impressione è che Pioli stia ancora cercando di capire che squadra abbia in mano. Dopo la virata sulla difesa a quattro contro il Como, il tecnico torna alla tre, ma stavolta con due trequartisti, Gudmundsson è Fazzini, a supporto di Kean. L'idea è quella di circondare con il quadrilatero di centrocampo il triangolo del Pisa, giocando nei corridoi interni e tenendo Dodo e Gosens altissimi. Il progetto viene però presto smontato dall'aggressività degli uomini di Gilardino, furiosi nei duelli e reattivi sui rimbalzi.
Gazzetta su Pioli: “Sta ancora cercando di capire che squadra ha in mano”
L'avvio è tutto pisano, con Nzola che spunta due volte in area: palla fuori di poco e capocciata sulla traversa. Il possesso palla viola del primo tempo arriva fino al 63%, ma sul campo si svolge quasi tutto in zone troppo arretrate, perché non c'è sviluppo verticale che attivi in modo facile Kean.
Il centravanti azzurro soltanto nella seconda parte di frazione trova un po' di assistenza da Fazzini e Dodo, quasi niente da Gudmundsson: la Fiorentina riesce a essere pericolosa soltanto quando si appoggia a lui, ma la sua autosufficienza offensiva, arma devastante della scorsa stagione, non ha più la stessa efficacia. Moise può battere due volte a rete, ma non inquadra la porta, come Mandragora che da uno schema d'angolo calcia altissimo. Nicolussi Caviglia invece arriva a definire un contropiede Dodo-Gosens ma Leris gli chiude lo specchio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
