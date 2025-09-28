Gazzetta su Nzola: “A Firenze non aveva alcuna possibilità di rientrare in gioco”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma sul l'incrocio di questa sfida tra Pisa e Fiorentina. Alberto Gilardino si prepara a schierare l'ex di turno, M'Bala Nzola:
Questo perché dal Maradona di Napoli lunedì sera il Pisa è uscito a testa altissima rischiando di pareggiare con un grandissimo finale. E giovedì in Coppa Italia all'Olimpico Grande Torino le seconde linee hanno perso 1-0 contro i granata uscendo dalla manifestazione con grande rammarico. Ma è chiaro che per salvarsi bisogna correre e fare qualche colpo importante. E Gilardino ha perso un elemento importante come l'olandese Stengs che starà fuori almeno quattro mesi. La chiave del gioco offensivo nerazzurro sarà il centravanti angolano M'bala Nzola che gli è stato prestato proprio dalla Fiorentina dove non aveva alcuna possibilità di rientrare in gioco.
