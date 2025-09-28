CorSport: “Pongracic sulle gambe dopo il Como. Pronto Pablo Marì”

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Pisa 23 anni dopo (la Florentia Viola dei Della Valle perse 1-0 in Coppa Italia di C, era la prima partita post fallimento). Stefano Pioli è ben conscio dell'importanza di questa sfida, considerato il periodo delicato che sta attraversando la sua squadra, motivo per cui farà riferimento ai giocatori di maggiore affidabilità. Presumibilmente ripartirà dalla difesa a tre, puntando su un centrocampo solido per dare più equilibrio possibile alla sua formazione.

Con ogni probabilità Pioli ha predisposto un 3-5-1-1, con in porta il solito De Gea. Davanti a lui, spazio al trio formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Ma occhio a Pablo Marí: l'allenatore l'ha provato negli ultimi giorni e non è da escludere che scelga di dargli un'opportunità al centro della retroguardia. Sarà il grande dubbio di oggi. Potrebbe farne le spese Pongracic, un po' sulle gambe dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Como. Stamani il tecnico scioglierà le riserve.